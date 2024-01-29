В Олимпийском комитете РФ заявили, что российскому спорту объявили войну

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Российскому спорту была объявлена война, а рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда (CAS) не приходится. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Таким образом там прокомментировали решение CAS о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку отстранили от соревнований с 25 сентября 2021 года, все достигнутые ею результаты с этой даты будут аннулированы.

В ОКР подчеркнули, что за два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного ответа на вопрос, почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой придерживалась в шведской лаборатории в течение полутора месяцев, вопреки установленным срокам. Вместо этого результат пробы обнародовали сразу же по окончании победного для РФ командного турнира фигуристов.

"Как и в чистое совпадение – ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши", – отметили в ОКР.

Олимпийский комитет РФ неоднократно подчеркивал, что, согласно применимым правилам, результаты командных соревнований на Олимпийских зимних играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Валиевой, а награды сборной РФ не подлежат пересмотру с юридической точки зрения.

Решение CAS о дисквалификации Валиевой приветствовали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и Международном союзе конькобежцев (ISU). В последнем добавили, что полное решение о последствиях будет опубликовано 30 января 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой политизированным. В связи с произошедшим Песков заявил о намерении России отстоять права фигуристки.

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