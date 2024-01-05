WADA подтвердило начало расследования в отношении Испанского антидопингового агентства

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) организовало расследование в отношении Испанского антидопингового агентства в связи с нарушением в сборах проб и сокрытием положительных результатов допинг-тестов у атлетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Как уточнил глава агентства Витольд Банька, WADA изучает этот вопрос уже некоторое время.

"Мы хорошо осведомлены о глубоко укоренившихся проблемах в Испанском антидопинговом ведомстве. Я разочарован уровнем сотрудничества, который мы получили от Испанского антидопингового агентства, поскольку мы стремимся улучшить систему для испанских спортсменов", – сказал он.

Банька назвал неприемлем наличие положительных результатов допинг-проб, которые не были рассмотрены своевременно, несмотря на регулярное наблюдение со стороны WADA.

Ранее стало известно, что WADA не планирует вводить дополнительные санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение об этом было принято в сентябре.