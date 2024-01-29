CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на ОИ из-за дела Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпийских играх из-за допингового дела россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном на сайте организации.

Кроме того, решение о медалях турнира 7 февраля примет Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании совета. Об этом сообщает Первый канал.

По информации телеканала, встреча пройдет в онлайн-формате. Согласно регламенту, отстранение одного спортсмена не должно приводить к аннулированию результатов всей команды, заявили в эфире.

В свою очередь, заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Людмила Великова в беседе с "Газетой.ру" сказала, что Валиева не ожидала иного решения, как 4-летней дисквалификации. Она заявила, что изначально не верила в положительный исход дела.

"А что тут можно сказать? Все было, конечно, ожидаемо. Какого смягчения наказания можно было вообще ожидать, если все против нас? Значит, все так, как есть", – указала Великова.

29 января CAS на 4 года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Из-за этого результаты 17-летней фигуристки на соревнованиях с 25 сентября 2021 года были аннулированы. Помимо других наград, Валиева лишилась золота, завоеванного в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение CAS о дисквалификации Валиевой политизированным. Он отметил, что Россия намерена отстоять права фигуристки, страна задействует всевозможные механизмы апелляции, чтобы защитить спортсменку.

Новости мира: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил