В РУСАДА заявили, что не могут провести расследования в отношении окружения Валиевой

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет полномочий для расследования в отношении окружения фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора агентства Веронику Логинову.

По ее словам, было проведено расследование в отношении персонала спортсменки в рамках полномочий, которыми наделено РУСАДА.

"На наш взгляд, полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга", – отметила Логинова.

Как подчеркнула гендиректор, агентство старается взаимодействовать с правоохранителями по антидопинговым делам, однако иногда на фоне отсутствия скоординированности деятельности нельзя провести полномасштабное расследование.

"Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот "преступник" должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности", – добавила она.

29 января CAS на четыре года отстранил Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Девушка являлась членом российской команды, которая победила в турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение суда одобрили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там назвали непростительным употребление допинга среди детей. В этой связи в WADA призвали государства утвердить уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди несовершеннолетних.

30 января Международный союз конькобежцев присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, далее расположилась Япония.

В Кремле выразили несогласие с дисквалификацией Камилы Валиевой