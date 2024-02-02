Капремонт спортивного зала завершился в колледже физической культуры "Спарта"

В столичном колледже физической культуры "Спарта" завершили капитальный ремонт спортивного зала № 1. Там полностью обновили фасад здания и интерьер, установили новые трибуны, маты и тренажеры. Чтобы тренировки проходили в комфортных условиях, установлена современная система вентиляции и отопления.

Занятия в колледже проводят специалисты высокой квалификации, среди них есть и заслуженные тренеры России. Заниматься здесь могут не только учащиеся, но и жители района.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.