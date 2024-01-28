"Мой район. Новости": пассажиры сэкономили 180 млн рублей на бесплатных пересадках

Более 180 миллионов рублей сэкономили москвичи благодаря возможности совершать бесплатные пересадки на городском транспорте. Этим сервисом пользуется почти 25% столичных пассажиров.

Услуга доступна на всех видах городского транспорта. Отмечается, что совершить бесплатную пересадку, например, с автобуса на трамвай можно в течение 90 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".