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28 января, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": пассажиры сэкономили 180 млн рублей на бесплатных пересадках

"Мой район. Новости": пассажиры сэкономили 180 млн рублей на бесплатных пересадках

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Более 180 миллионов рублей сэкономили москвичи благодаря возможности совершать бесплатные пересадки на городском транспорте. Этим сервисом пользуется почти 25% столичных пассажиров.

Услуга доступна на всех видах городского транспорта. Отмечается, что совершить бесплатную пересадку, например, с автобуса на трамвай можно в течение 90 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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