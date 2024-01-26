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26 января, 15:00

Общество

Потерявшегося той-терьера Арчи вернули хозяину

Потерявшегося той-терьера Арчи вернули хозяину

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Той-терьер Арчибальд, который потерялся в электричке, вернулся к хозяину. В МВД рассказали, что владелец почти неделю искал своего питомца вместе с волонтерами, но не смог найти собаку, и тогда мужчина обратился в полицию. Сотрудники полиции узнали, что той-терьера видели на станциях Чехов и Серпухов.

Неравнодушные местные жители нашли той-терьера на станции Серпухов, позже забрали его и приютили у себя. А теперь Арчибальд наконец вернулся к хозяину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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