Потерявшегося той-терьера Арчи вернули хозяину

Той-терьер Арчибальд, который потерялся в электричке, вернулся к хозяину. В МВД рассказали, что владелец почти неделю искал своего питомца вместе с волонтерами, но не смог найти собаку, и тогда мужчина обратился в полицию. Сотрудники полиции узнали, что той-терьера видели на станциях Чехов и Серпухов.

Неравнодушные местные жители нашли той-терьера на станции Серпухов, позже забрали его и приютили у себя. А теперь Арчибальд наконец вернулся к хозяину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.