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Новости

22 января, 11:30

Происшествия

Горнолыжный курорт "Степаново" в Подмосковье закрыли на профилактические работы

Горнолыжный курорт "Степаново" в Подмосковье закрыли на профилактические работы

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Горнолыжный курорт "Степаново" в Подмосковье закрыли на профилактические работы. Это произошло после того, как там сломался подъемник.

В пятницу, 19 января, фуникулер резко остановился, из-за чего несколько посетителей сорвались с высоты. Пострадали три человека, двоим потребовалась госпитализация.

В администрации курорта рассказали, что о возобновлении работы сообщат позже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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