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21 января, 15:59

Политика

В МИД РФ назвали удар ВСУ по Донецку террористическим актом против граждан

Фото: телеграм-канал SHOT

Киевский режим при поддержке США и Запада вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения РФ в Донецке. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД РФ.

Как уточнили в ведомстве, Следственный комитет РФ начал расследование случившегося. Все причастные к атаке понесут ответственность. В МИД РФ уточнили, что обстрел был совершен из подконтрольной ВСУ части Авдеевки с применением западного вооружения.

"Все это еще раз подтверждает его непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Зеленского, который вновь продемонстрировал бесчеловечность и ненависть к ни в чем не повинным людям", – говорится в сообщении.

В частности, в Москве осуждают действия Киева и стремление Запада нанести России поражение руками Украины, добавили в МИД. Вместе с тем в ведомстве призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить удар ВСУ по Донецку. Кроме того, в заявлении указано, что террористические атаки Киева демонстрируют отсутствие воли к урегулированию конфликта дипломатическими методами.

"Очевидна необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции", – указано в сообщении.

Рынок в донецком микрорайоне Текстильщик был обстрелян 21 января. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, объект был атакован, когда там было наиболее многолюдно. В результате удара погибли 25 человек, еще не менее 20 получили травмы. Среди пострадавших оказалось двое детей, состояние которых оценивается как средней тяжести.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк

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