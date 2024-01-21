Число погибших при обстреле рынка в Донецке достигло 25

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Число жертв при обстреле рынка Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 25, еще не менее 20 человек получили травмы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он указал, что среди пострадавших оказалось двое детей, состояние которых оценивается как средней тяжести. Всем получившим ранения гражданам оказывается медпомощь, добавил Пушилин.

"В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили", – говорится в сообщении.

Глава республики принес свои соболезнования родным и близким погибших. Также, по уточненной информации, по кварталу города был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров с Кураховского и Красногоровского направлений.

Ранее глава города Алексей Кулемзин заявлял, что от обстрела со стороны украинской армии погибли 18 человек и 13 получили травмы.

Рынок в донецком микрорайоне Текстильщик был обстрелян 21 января. По словам Пушилина, объект был атакован, когда там было наиболее многолюдно. Тогда сообщалось о 13 погибших и 10 пострадавших.

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