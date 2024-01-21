Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 18

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Число жертв обстрела со стороны Вооруженных сил Украины рынка в Донецке увеличилось до 18, пострадали 13 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых", – уточнил он.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. На место происшествия прибыли оперативные службы. Информация о погибших и пострадавших уточняется, также ведется поиск фрагментов вооружения.

Ранее беспилотник ВСУ попал в реанимобиль в поселке Гольмовском Никитинского района Горловки в ДНР. В результате происшествия два человека погибли, а именно фельдшер и сотрудник энергопоставляющей организации. Кроме того, еще трое медработников пострадали.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ в ночь с 6 на 7 января три раза обстреляли город. По его словам, три человека получили ранения в результате обстрела больницы № 6 в Ленинском районе. У медучреждения зафиксированы повреждения кровли и остекления.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк