Украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР 24 раза за сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Украинские военные за прошедшие сутки совершили 24 обстрела по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

В результате атак повреждения получили один жилой дом, автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры. Информация о возможных пострадавших среди местных жителей не поступала.

Всего украинскими войсками было выпущено 70 единиц различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины. У пострадавшей осколочное ранение правого коленного сустава. Ее доставили в местную больницу.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.