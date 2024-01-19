00:09Происшествия
Украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР 24 раза за сутки
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
Украинские военные за прошедшие сутки совершили 24 обстрела по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
В результате атак повреждения получили один жилой дом, автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры. Информация о возможных пострадавших среди местных жителей не поступала.
Всего украинскими войсками было выпущено 70 единиц различных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что женщина пострадала при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины. У пострадавшей осколочное ранение правого коленного сустава. Ее доставили в местную больницу.
До этого дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.
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