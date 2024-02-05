Более 4 тыс пассажиров отправились с автовокзала Красногвардейский

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 4 тысяч пассажиров отправились с автовокзала Красногвардейский, который начал работать на юге Москвы в конце декабря 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за время работы автовокзала были отправлены более 420 рейсов. По его словам, открытие Красногвардейского завершило масштабную программу обновления столичных автовокзалов, проводимую по поручению Сергея Собянина.

"Постепенно на автовокзале появляются новые направления, и уже сегодня он становится главным межрегиональным транспортным узлом на юге города", – отметил Ликсутов.

В департаменте подчеркнули, что пассажирам автовокзала доступны комфортный зал ожидания с полулежачими креслами и разъемами для зарядки мобильных устройств, кафе и вендинговые аппараты, камера хранения, комната матери и ребенка.

Добавляется, что купить билеты на межрегиональные автобусы можно на сайте столичного метро, в приложении "Метро Москвы", на станциях метрополитена "Павелецкая", "Саларьево", "Орехово" и в кассах автовокзалов.

Первый рейс с пассажирами от автовокзала Красногвардейский отправился 31 декабря. Он поехал по маршруту Москва – Новомосковск.

Между тем сообщалось, что на всех столичных автовокзалах появилась единая навигация. По словам Ликсутова, с 2021 года там разместили свыше 350 указателей. Кроме того, более 60 элементов навигации и информационных табло появились на вокзале Красногвардейском.

Автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге Москвы