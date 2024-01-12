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12 января, 11:30

Транспорт

Автобусы Мосгортранса в Новомосковск будут отправляться с вокзала Красногвардейский

Автобусы Мосгортранса в Новомосковск будут отправляться с вокзала Красногвардейский

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Автобусы Мосгортранса в Новомосковск с 15 января будут отправляться с вокзала Красногвардейский. В настоящее время они отправляются от станции "Орехово". Об этом сообщил Дептранс Москвы.

В 2023 году в Новомосковск перевезли более 80 тысяч пассажиров. На этом маршруте курсируют удобные современные автобусы, которые стали альтернативой железнодорожному транспорту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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