Автобусы Мосгортранса в Новомосковск будут отправляться с вокзала Красногвардейский

Автобусы Мосгортранса в Новомосковск с 15 января будут отправляться с вокзала Красногвардейский. В настоящее время они отправляются от станции "Орехово". Об этом сообщил Дептранс Москвы.

В 2023 году в Новомосковск перевезли более 80 тысяч пассажиров. На этом маршруте курсируют удобные современные автобусы, которые стали альтернативой железнодорожному транспорту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.