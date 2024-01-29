Музей транспорта Москвы запустил экскурсии "Метро. Начало эпохи"

Фото: mtmuseum.com

Музей транспорта Москвы запустил в столичной подземке экскурсии "Метро. Начало эпохи", посвященные Сокольнической и Арбатско-Покровской линиям. Об этом сообщается в телеграм-канале городского Дептранса.

Участники мероприятия смогут узнать об истории станций, строителях метро и об идеологической составляющей архитектуры "дворцов для народа". Начало туристической экскурсии будет начинаться со станции "Сокольники", а завершаться на "Площади Революции".

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, сейчас метро столицы является одним из самых развитых транспортных систем в мире.

"О том, как начиналось строительство метро в городе, и как первые линии повлияли на жизнь москвичей, можно узнать на экскурсиях Музея транспорта Москвы. Они буду проходить каждую неделю с 4 февраля", – заявил Ликсутов.

Экскурсии будут организовывать по воскресеньям. Купить билет можно на сайте.

Ранее в столичном метрополитене появились картины, сгенерированные нейросетью. Проект представил Дептранс совместно с "Яндексом". Посетители узнают, как искусственный интеллект видит станции метро и автовокзалы.

На Арбатско-Покровской линии метро в Москве обновили тематический поезд "Акварель"