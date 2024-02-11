В столичном ТиНАО появятся еще 130 километров дорог

В столичном ТиНАО в ближайшие годы проложат еще 130 километров дорог. Продолжение получит трасса Марьино – Саларьево, которая станет первым дублером Калужского и Киевского шоссе.

Благодаря новым направлениям путь от Киевского до Варшавского шоссе по линии аэропорт Внуково – Щербинка составит всего 30 километров.

Новые трассы помогают разгружать МКАД, улучшают транспортную доступность ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.