11 февраля, 22:30Город
В столичном ТиНАО появятся еще 130 километров дорог
В столичном ТиНАО в ближайшие годы проложат еще 130 километров дорог. Продолжение получит трасса Марьино – Саларьево, которая станет первым дублером Калужского и Киевского шоссе.
Благодаря новым направлениям путь от Киевского до Варшавского шоссе по линии аэропорт Внуково – Щербинка составит всего 30 километров.
Новые трассы помогают разгружать МКАД, улучшают транспортную доступность ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.