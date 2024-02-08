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08 февраля, 07:45

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Реконструкцию более тысячи домов с проездными арками провели в Москве

Реконструкцию более тысячи домов с проездными арками провели в Москве

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Реконструкцию более тысячи домов с проездными арками провели в столице по программе капремонта. У многих таких зданий уже вековая история, поэтому от специалистов требуется индивидуальный подход и внимание к деталям.

Всего с 2015 года в столице провели капитальный ремонт почти 14 тысяч многоквартирных домов. Это практически половина от плана, который рассчитан до 2044 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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