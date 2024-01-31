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31 января, 07:15

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Более 2,5 тыс лифтов заменят в столице в 2024 году по программе капремонта

Более 2,5 тыс лифтов заменят в столице в 2024 году по программе капремонта

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В столице продолжается программа капитального ремонта жилых домов. В 2024 году в зданиях заменят более 2,5 тысяч лифтов. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности. Оно требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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