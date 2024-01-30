Более 2,6 тыс лифтов заменят в Москве в 2024 году по программе капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2024 году в столичных жилых домах заменят более 2,6 тысячи лифтов по программе капитального ремонта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего за время реализации программы, которую разработали и утвердили по поручению Сергея Собянина, в Москве заменили более 45,2 тысячи подъемников.

"В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего – в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле. Их меняют строго в год окончания 25-летнего срока службы.

В процессе работ специалисты меняют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. При наличии нескольких лифтов в доме их замена осуществляется постепенно для удобства жителей.

В работе специалисты используют только отечественное оборудование. Оно соответствует требованиям безопасности и комфорта.

Между тем в 2023 году в столичных домах заменили свыше 3,8 тысячи лифтов. В прошлом году больше всего лифтов обновили на юге (612), юго-западе (580) и юго-востоке (472) столицы.



Более 2,5 тыс столичных лифтов заменят в 2024 году в рамках капремонта