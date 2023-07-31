Столичное предприятие разработало высокоскоростной лифт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания "МЭЛ" разработала лифт, способный перемещаться со скоростью четыре метра в секунду. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Компания "МЭЛ" – первый столичный производитель, разработавший модель высокоскоростного лифта, который способен подниматься на высоту до 220 метров со скоростью четыре метра в секунду. Планируется, что серийное производство таких лифтов будет запущено в 2024 году", – сообщил он.

Ефимов пояснил, что производство высокоскоростных лифтов позволит закрыть запрос рынка на кабины в зданиях высотой до 50 этажей. Сейчас модель проверяют на соответствие техническому регламенту Таможенного союза.

В новой модели лифтов специалисты усовершенствовали силовую часть и изменили каркас, а также оснастили кабины канатами повышенной прочности.

Производственный процесс компании поддерживает Москва. Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, производителю был передан без торгов участок площадью 0,7 гектара в Гольянове. После завершения строительства объекта на предприятии будет создано 85 новых рабочих мест. Сейчас завод готов на 50%.

"МЭЛ" является крупнейшим производителем лифтов и оборудования для них. Ежегодно в стенах предприятия выпускают 2,5 тысячи лифтов. Над созданием подъемников работают порядка 800 человек.

В июне 2023 компания представила модели скоростных лифтов грузоподъемностью до двух тысяч килограммов. Одна из серий под названием "Космос" представлена в 10 вариантах отделки в цветах планет и звезд Солнечной системы. Другая серия подъемников – "Широта" – посвящена российской природе.



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