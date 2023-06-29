Столичный производитель разработал отечественную сварочную проволоку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичный производитель роботизированных систем при совместной работе с российской горно-металлургической компанией разработал проволоку для проведения сварочных работ, до этого в России чаще использовали проволоку зарубежного производства. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что часть отраслей в стране столкнулась с вызовами в тот момент, когда иностранные компании покинули рынок РФ, однако это стало возможностью для промышленников, которые смогли занять ранее слабо освоенные ниши.

"Так, столичное предприятие "Технорэд" объединило усилия с ПАО "Северсталь" и разработало сварочную проволоку, которая по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших брендов. Сегодня удалось изготовить около 50 тонн изделия, к концу года планируется произвести до 300 тонн", – передает слова Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, компания намерена ежегодно увеличивать производство проволоки, таким образом, к 2024 году планируется выпустить порядка 6 тысяч тонн продукции, к 2025 году объем производства должен достигнуть 12 тысяч тонн сварочной проволоки.

Изделие позволит ряду работников с различных производств скреплять важные элементы, также проволока применяется во время строительства мостов, в работе судостроительных предприятий, автомобильной, авиационной, железнодорожной и других промышленных отраслях, рассказал Овчинский.

Сварка – самый распространенный процесс в металлообработке, и, чтобы правильно выполнить эту процедуру, нужен качественный расходный материал, заявил генеральный директор компании Артем Лукин.

"Год назад перед нами встала задача – разработать и представить рынку изделие, которое будет не только соответствовать требуемым характеристикам, но и станет конкурентоспособным по стоимости по сравнению с аналогичными продуктами ушедших производителей. После тестовых отгрузок и обратной связи заводов мы убедились в превосходных показателях нашей сварочной проволоки и приступили к ее серийному выпуску", – отметил он.

Он добавил, что предприятие "Технорэд" было основано в 2019 году, оно специализируется на разработке и производстве роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности.

Ранее Овчинский сообщал, что московская компания "Полипластик" представила полимерные трубы для водоснабжения и водоотведения, выполненные с применением новых технологических решений.

Одна из представленных труб была выполнена из молекулярно ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О). Использование этого материала позволяет делать стенки достаточно тонкими, сохраняя при этом надежность, рассказал он. Такая труба может выдержать агрессивное физическое, химическое и температурное воздействие и прослужить больше 100 лет.



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