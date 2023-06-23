Возведение нового цеха лифтостроительного завода завершили наполовину в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На востоке Москвы на 50% завершили возведение нового цеха лифтостроительного завода. Объект находится в районе Гольяново, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Строительство нового цеха завода "МЭЛ", специализирующегося на выпуске лифтового оборудования, началось в феврале текущего года. Так, специалисты закончили сборку металлокаркаса и земляные работы. Также на финишном этапе находится установка перекрытий и крыши, идет подключение цеха к внешним энергоносителям", – подчеркнул он.

После завершения строительства на заводе сформируют 85 рабочих мест. Согласно информации, возведение объекта идет с опережением графика, в ноябре 2023 года его завершат. Отмечается, что благодаря новому цеху увеличится объем выпускаемой продукции в 1,5 раза.

"2023 год стал для нашего завода знаковым. В этом году мы празднуем 70-летие, строим еще один цех, разрабатываем и производим новые линейки скоростных лифтов", – сказал гендиректор компании Руслан Родиков.

Ранее стало известно, что столичный производитель лифтов "МЭЛ" разработал новые модели скоростных лифтов грузоподъемностью до двух тысяч килограммов. Завод стал первым в отрасли, запустившим производство лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду. Гендиректор компании Руслан Родиков рассказал, что аналогов новым лифтам на российском рынке нет.

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