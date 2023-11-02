Столичный производитель лифтов получил участок в Гольянове по льготной аренде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы предоставили по льготной аренде участок земли в районе Гольяново для столичного производителя лифтов. Об этом со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Льготу получил производитель лифтов и лифтового оборудования "МЭЛ" на участок площадью 4,17 гектара. Ежегодно компания будет экономить более 9,7 миллиона рублей", – рассказал Ефимов.

По его словам, для столичных промышленных комплексов с 2016 года действует льготная ставка аренды земли в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Главным условием льготы является обязательство завода вложить сэкономленные средства в собственное развитие, уточнил он.

Как сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, льготная аренда участка во 2-м Иртышском проезде, владении 11, будет действовать 10 лет.

"С ее (льготой. – Прим. ред.) учетом арендная плата за землю будет снижена более чем в пять раз за год", – объяснил Гаман.

Кроме того, фирма в апреле 2023 года получила статус промышленного комплекса, что также снижает налоги на прибыль, недвижимость и землю. В итоге компания будет экономить в год до 23,4 миллиона рублей, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Сэкономленные средства компания сможет направить на собственное развитие. Так, планируется, что к 2024 году здесь будут выпускать на 60% больше оборудования, чем сейчас, – до четырех тысяч единиц в год. Сегодня ежегодный объем производства составляет до 2,5 тысячи единиц оборудования", – сказал он.

Ранее компания "МЭЛ" разработала лифт, способный перемещаться со скоростью четыре метра в секунду на высоту до 220 метров.

Планируется, что серийное производство таких лифтов будет запущено в 2024 году. Производство высокоскоростных лифтов позволит закрыть запрос рынка на кабины в зданиях высотой до 50 этажей.

Собянин, Мантуров и Любимова подписали меморандум о развитии промдизайна в столице