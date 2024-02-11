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11 февраля, 09:15

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Новогодние инсталляции и украшения оставят в Москве до конца зимы

Новогодние инсталляции и украшения оставят в Москве до конца зимы

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До конца зимы москвичей будут радовать световые инсталляции, которые украсили улицы, скверы, парки и площади перед Новым годом. Таких в столице – примерно четыре тысячи.

В парке Победы установлен огромный елочный шар. На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях и на площади Революции можно пройтись под сводами ажурных светящихся арок. А белые медведи находятся в парке у Ростокинского акведука.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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