11 февраля, 09:15Город
Новогодние инсталляции и украшения оставят в Москве до конца зимы
До конца зимы москвичей будут радовать световые инсталляции, которые украсили улицы, скверы, парки и площади перед Новым годом. Таких в столице – примерно четыре тысячи.
В парке Победы установлен огромный елочный шар. На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях и на площади Революции можно пройтись под сводами ажурных светящихся арок. А белые медведи находятся в парке у Ростокинского акведука.
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