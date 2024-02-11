Почти вдвое больше светильников стало на улицах Москвы с 2011 года – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На столичных улицах с 2011 года почти в два раза увеличилось количество светильников. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новые опоры оснащаем только современными светодиодными лампами, которые экономят до 30% электроэнергии", – отметил он.

Мэр напомнил, что в Москве за последние годы было установлено порядка 446 тысяч осветительных приборов. В этом году, по его словам, специалисты собираются сделать еще 15 тысяч светильников во дворах, на детских и спортивных площадках.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи новых фонарей установили в Москве около образовательных учреждений в прошлом году. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков указал, что хорошее освещение – важная составляющая формирования городской среды.

Отмечается, что больше всего осветительных приборов появилось на юго-западе, юге и западе Москвы. В новых опорах используются светодиодные светильники, которые долговечнее и на треть экономичнее натриевых и галогеновых ламп.



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