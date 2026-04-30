Суд отставил без изменений иск о взыскании с Газманова 44 млн рублей

Московский суд оставил без изменений иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста России Олега Газманова. Он поступил от его экс-директора Дмитрия Царенко, который был осужден за мошенничество, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, иск поступил о взыскании неосновательного обогащения. Инстанция оставила его без движения, поскольку заявитель не оплатил пошлину.

В 2024 году Газманов обратился к правоохранителям, заподозрив своего директора Царенко в хищении средств, которые поступали с концертов. В результате Царенко был приговорен к 4 годам колонии за 13 эпизодов мошенничества. Сумма ущерба составила 10,4 миллиона рублей. После этого было заведено еще одно дело с 17 эпизодами на 15,3 миллиона.

Как рассказал агентству адвокат Царенко Алексей Новожилов, бывший директор Газманова не занимался этим, что подтверждается агентским договором, чеками и "проводками".

"Компания Газмановых "ОМГ-Промо" проводила концерты через ИП Царенко, средства Царенко добросовестно распределял между сотрудниками, более того, он лично с 2019 по 2024 год положил на счета Газманова 44 миллиона рублей", – добавил правозащитник.

Ранее Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего продюсера Газманова. По версии следствия, его действия подпадают под признаки преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также статьей 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

