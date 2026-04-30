Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 10:06

Транспорт

Восемь поездов задерживаются в Крым и обратно из-за закрытия моста

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Восемь поездов дальнего следования "Таврия" задерживаются на пути в Крым и обратно из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба ж/д перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Поезд №  025/026 Минеральные Воды – Симферополь отстает от графика на 4,5 часа, №  092/091 Москва – Севастополь – на 4 часа, № 173/174 Москва – Евпатория – на 4,5 часа, № 028/027 Москва – Симферополь – на 2,5 часа, № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория – на 2,5 часа.

Из Крыма на 3,5 часа задерживаются поезда № 174/173 Евпатория – Москва и № 092/091 Севастополь – Москва. Состав № 098/097 Симферополь – Москва опаздывает на 30 минут.

В ГСЭ уточнили, что время задержки может измениться. Начальники поездов озвучивают пассажирам ожидаемое время прибытия по мере поступления информации.

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан из-за задержек движения. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования. Кроме того, пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.

Проезд автомобилей по Крымскому мосту перекрыт с ночи 30 апреля. Он длится более 5 часов.

Ранее РЖД организовали около 20 маршрутов для исторических поездов ко Дню Победы. Ретросоставы пройдут по территории 39 российских регионов, они преодолеют почти 20 тысяч километров пути и сделают остановки на 181 станции. Праздничные вагоны стилизовали под воинские эшелоны.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика