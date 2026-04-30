Биолог Чумаков: в вечной мерзлоте были открыты интересные для изучения вирусы

В вечной мерзлоте были найдены очень интересные и самые крупные из вирусов – в том числе те, которые 40 тысяч лет жили у амеб, а не у человека или мамонта, сообщил RT молекулярный биолог и академик РАН Петр Чумаков.

"Очевидно, что никакого вреда они не представляют", – подчеркнул он.

Гораздо большую опасность, по его словам, представляют могильники, например, связанные с эпидемией чумы. Однако такие угрозы можно быстро идентифицировать и понять, есть ли способы защиты против них.

Вместе с тем эксперт указал, что многие вирусы, в том числе скрывающиеся в вечной мерзлоте, безопасны для человека.

Он добавил, что изначально вирусы были открыты как возбудители заболеваний, но современные методы секвенирования позволяют выделить множество новых вирусов, чей геном можно проанализировать и убедиться, что они относятся к новым видам и не представляют угрозы.

Ранее китайские биологи выявили в креветках и рыбе новый вирус POH-VAU, который может передаваться человеку и вызывать редкое глазное заболевание. Согласно исследованию, он может попасть в человеческий организм через сырые морепродукты.