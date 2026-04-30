Медведев заявил, что ядерный апокалипсис реально возможен

Ядерный апокалипсис реально возможен, но "очень не хотелось бы", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он отметил, что его часто упрекают в том, что он использует жесткую риторику и говорит о ядерном апокалипсисе, однако он действительно может произойти.

"Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого", – подчеркнул Медведев.

Ранее он усомнился в том, что США "впрягутся" за Европу при гипотетическом конфликте с Россией. По его словам, дело не в критическом отношении американского президента Дональда Трампа к европейцам и не в нынешнем конфликте с Ираном. Дело в том, что Вашингтону просто не нужна Европа.

При этом сам вопрос о возможности такого конфликта Медведев называет непраздным. Он напомнил, что Франция и Польша начали подготовку к совместным ядерным учениям.

