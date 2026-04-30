Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 11:41

Медведев заявил, что ядерный апокалипсис реально возможен

Фото: vk.com/znanierussia

Ядерный апокалипсис реально возможен, но "очень не хотелось бы", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он отметил, что его часто упрекают в том, что он использует жесткую риторику и говорит о ядерном апокалипсисе, однако он действительно может произойти.

"Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого", – подчеркнул Медведев.

Ранее он усомнился в том, что США "впрягутся" за Европу при гипотетическом конфликте с Россией. По его словам, дело не в критическом отношении американского президента Дональда Трампа к европейцам и не в нынешнем конфликте с Ираном. Дело в том, что Вашингтону просто не нужна Европа.

При этом сам вопрос о возможности такого конфликта Медведев называет непраздным. Он напомнил, что Франция и Польша начали подготовку к совместным ядерным учениям.

