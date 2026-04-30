Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 11:21

Политика

Медведев заявил, что конфликт РФ и Запада носит экзистенциальный характер

Фото: vk.com/znanierussia

Конфликт России и Запада носит экзистенциальный характер, это вопрос существования. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе лекции на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он указал на отсутствие иллюзий по поводу того, что будет дальше.

"Они (европейцы. – Прим. ред.) не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства", – сказал Медведев.

При этом, по его словам, ссоры США со всем миром завершатся победой России.

Ранее Медведев усомнился в том, что США "впрягутся" за Европу при гипотетическом конфликте с Россией. Он пояснил, что дело не в критическом отношении американского президента Дональда Трампа к европейцам и не в нынешнем конфликте с Ираном. Дело в том, утверждал Медведев, что Вашингтону просто не нужна Европа.

При этом сам вопрос о возможности такого конфликта Медведев называет непраздным. Он напомнил, что Франция и Польша начали подготовку к совместным ядерным учениям.

Читайте также


политика

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика