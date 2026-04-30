Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

"Домики добра" будут работать на площадках фестиваля "Московская весна", сообщает портал мэра и правительства столицы.

До 11 мая жители и гости города могут передать подарки для участников СВО и детей, которые проживают в новых регионах, а также товары для животных. Они будут работать ежедневно по будням с 11:00 до 21:00, а по выходным – с 10:00 до 21:00.

"В пункты приема можно передать сладости и игрушки для детей, проживающих в новых регионах. С 8 по 11 мая волонтеры в "Домиках добра" также будут раздавать георгиевские ленты", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Для участников СВО можно передать мужские подарочные наборы, стельки и хлопковые носки, а также средства гигиены. Детям, живущим в новых регионах, можно подарить новые книги для внеклассного чтения, настольные игры, канцелярские принадлежности и сладости.

Также москвичи смогут передать зоотовары для животных, например сухой и влажный корм, рис, гречку, капли от клещей, амуницию и игрушки и многое другое.

Все товары должны быть новыми, с бирками и в упаковке. Срок годности должен быть не менее трех месяцев. Волонтеры в "Домиках добра" расскажут, какие подарки можно передать нуждающимся, проверят сроки годности, упакуют все коробки и отправят адресатам.

Пункты находятся на Тверской площади, площади Революции, по адресу улица Новый Арбат, владение 13, а также:



Коптевский бульвар, владение 18;

улица Грекова, владение 3ж;

сквер на улице Хачатуряна (владение 13);

пересечение улиц Молодцова и Сухонской (Бабушкинский парк);

проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;

Стартовая улица, владение 12;

Городецкая улица, владение 1;

Святоозерская улица, владение 1;

Вешняковская улица, владение 16;

сквер у Гольяновского пруда;

Волгоградский проспект, владение 119;

улица Перерва, владение 52;

сквер у станции метро "Некрасовка";

Краснодарская улица, владение 66;

Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;

Ключевая улица, владение 22, корпус 1;

Большая улица, владение 91 (музей-заповедник "Коломенское");

Профсоюзная улица, владение 41;

бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

улица Теплый Стан, владение 1б;

улица Адмирала Руднева, владение 8;

Матвеевская улица, владение 2;

Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;

Митинская улица, владение 31;

пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;

Авиационная улица, владение 24;

Зеленоград, 16-й микрорайон, около корпуса 1606.

В городе также продолжают работать 15 штабов по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Неравнодушные жители могут передать посылки для людей и животных из новых и приграничных регионов России.

Помимо этого, в штабах проходит сбор вещей первой необходимости для пострадавших жителей Дагестана. Вопросы по требующимся товарам можно задать с 10:00 до 19:00 по телефону горячей линии 8 (499) 170⁠-02⁠-25.

Ранее центр "Я – доброволец" направил в зону СВО более 330 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры также собирают аптечки, готовят сублимированные продукты и каждый день плетут маскировочные сети. Дети рисуют для военнослужащих рисунки.

