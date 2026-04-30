30 апреля, 11:08Город
"Домики добра" будут работать на площадках фестиваля "Московская весна"
Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
"Домики добра" будут работать на площадках фестиваля "Московская весна", сообщает портал мэра и правительства столицы.
До 11 мая жители и гости города могут передать подарки для участников СВО и детей, которые проживают в новых регионах, а также товары для животных. Они будут работать ежедневно по будням с 11:00 до 21:00, а по выходным – с 10:00 до 21:00.
"В пункты приема можно передать сладости и игрушки для детей, проживающих в новых регионах. С 8 по 11 мая волонтеры в "Домиках добра" также будут раздавать георгиевские ленты", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Для участников СВО можно передать мужские подарочные наборы, стельки и хлопковые носки, а также средства гигиены. Детям, живущим в новых регионах, можно подарить новые книги для внеклассного чтения, настольные игры, канцелярские принадлежности и сладости.
Также москвичи смогут передать зоотовары для животных, например сухой и влажный корм, рис, гречку, капли от клещей, амуницию и игрушки и многое другое.
Все товары должны быть новыми, с бирками и в упаковке. Срок годности должен быть не менее трех месяцев. Волонтеры в "Домиках добра" расскажут, какие подарки можно передать нуждающимся, проверят сроки годности, упакуют все коробки и отправят адресатам.
Пункты находятся на Тверской площади, площади Революции, по адресу улица Новый Арбат, владение 13, а также:
- Коптевский бульвар, владение 18;
- улица Грекова, владение 3ж;
- сквер на улице Хачатуряна (владение 13);
- пересечение улиц Молодцова и Сухонской (Бабушкинский парк);
- проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;
- Стартовая улица, владение 12;
- Городецкая улица, владение 1;
- Святоозерская улица, владение 1;
- Вешняковская улица, владение 16;
- сквер у Гольяновского пруда;
- Волгоградский проспект, владение 119;
- улица Перерва, владение 52;
- сквер у станции метро "Некрасовка";
- Краснодарская улица, владение 66;
- Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;
- Ключевая улица, владение 22, корпус 1;
- Большая улица, владение 91 (музей-заповедник "Коломенское");
- Профсоюзная улица, владение 41;
- бульвар Дмитрия Донского, владение 11;
- улица Теплый Стан, владение 1б;
- улица Адмирала Руднева, владение 8;
- Матвеевская улица, владение 2;
- Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;
- Митинская улица, владение 31;
- пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;
- Авиационная улица, владение 24;
- Зеленоград, 16-й микрорайон, около корпуса 1606.
В городе также продолжают работать 15 штабов по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Неравнодушные жители могут передать посылки для людей и животных из новых и приграничных регионов России.
Помимо этого, в штабах проходит сбор вещей первой необходимости для пострадавших жителей Дагестана. Вопросы по требующимся товарам можно задать с 10:00 до 19:00 по телефону горячей линии 8 (499) 170-02-25.
Ранее центр "Я – доброволец" направил в зону СВО более 330 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры также собирают аптечки, готовят сублимированные продукты и каждый день плетут маскировочные сети. Дети рисуют для военнослужащих рисунки.