Маршруты-переправы в Химки и Южное Тушино заработали на Северном речном вокзале

Маршруты-переправы открылись от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина. Такая альтернатива другим видам транспорта позволяет уменьшить время в пути, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Ежедневно теплоходы будут совершать 40 рейсов в соседние районы и обратно. Поездки занимают всего 30 минут до причала Химки и 10 минут – до Захаркова", – уточнил он.

Оплатить поездку можно при помощи карты "Тройка" на теплоходе или в кассах Северного речного вокзала. Кроме того, билеты продаются на сайте.

Летняя речная навигация в Москве начала работать 24 апреля. Городские службы очистили парапеты, обновили гранитные основания, заменили изношенные резиновые отбойники, а также выполнили другие работы.

При этом прошедший 2025 год стал рекордным: общее число поездок – круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте – достигло 3,8 миллиона. С Северного и Южного речных вокзалов отправились свыше 360 тысяч пассажиров. Это стало рекордом за последние более чем 30 лет.