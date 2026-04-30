Лесные библиотеки в парках Москвы возобновят работу 1 мая

Лесные библиотеки с 1 мая возобновят работу в трех парках Москвы в рамках проекта "Лето в парках". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

По его словам, лесные библиотеки в прошлом летнем сезоне посетили 35 тысяч гостей, а в зимнем – более 50 тысяч человек.

"Количество тематических мероприятий и мастер-классов в уютных пространствах увеличилось более чем в полтора раза, а число их участников выросло почти вдвое", – добавил Фурсин.

По выходным в павильонах парков "Ходынское поле" и 50-летия Октября, а также в усадьбе Воронцово можно будет посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы. В будние дни эти пространства будут использоваться в качестве коворкинг-зон для чтения и настольных игр. Также в библиотеках организуют благотворительные мастер-классы по изготовлению окопных свечей для СВО.

В этом сезоне в пространствах проекта вновь будут размещены QR-коды книжного сервиса "Яндекс Книги".

Ранее сообщалось, что ленивый пикник состоится на "Городской ферме" ВДНХ с 1 по 3 мая. Посетители смогут побывать на мастер-классе по посадке растений. Также для детей и взрослых подготовили экозадания в резиденции, в рамках которых они сделают кормушку из сена, панно из шишек, жуков из камней и веток, нарисуют тематический рисунок.