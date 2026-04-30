Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 09:28

Москва выставила на торги 80 машино-мест в районе Косино-Ухтомском

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 80 машино-мест в подземных паркингах жилых домов в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В первом квартале 2026 года машино-места стали самыми востребованными лотами на городских торгах – на них пришлось две трети от общего числа реализованной недвижимости. С торгов ушло 2,9 тысячи машино-мест, а средняя конкуренция составила восемь участников на один объект. Их приобретают как для личного использования, так и в качестве инвестиционного актива", – подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Места можно посмотреть на инвестиционном портале Москвы.

Выставленные на торги машино-места располагаются в подземных паркингах на улице Черное Озеро, в домах 4 и 8. Их площадь составляет от 13,3 до 19,2 квадратного метра.

Заявки принимаются до 5–7 мая, а сами аукционы состоятся с 13 по 15 мая. Торги пройдут на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее столичные власти выставили на торги 75 машино-мест в паркинге жилого дома в районе Люблино. Их площадь составляет от 13,3 до 19,1 квадратного метра. Паркинги находятся в доме 50 по Краснодонской улице.

"Торги Москвы": машино-места от города

