Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

30 апреля, 10:54

Происшествия

Вертолет со спасателями вылетел к месту схода лавины в Магаданской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Ми-8 МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту схода лавины на угольном разрезе Кадыкчанском в Магаданской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Об обрушении рудника в Сусуманском городском округе стало известно 30 апреля. К месту ЧП выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и 6 единиц техники.

По словам гендиректора угольного разреза Александра Нестеровича, горная масса обрушилась из-за схода селя. Предположительно, под завалами оказались 8 человек. Среди них могут находиться как местные жители, так и уроженцы других регионов страны. На месте случившегося развернут оперштаб.

По факту обрушения горных масс возбуждено уголовное дело. Случившееся подпадает под статью о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

происшествиярегионы

