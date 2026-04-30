В центре Москве задержали дебоширов с оружием

Фото: MAX/"Петровка 38"

В центре Москвы задержали дебоширов с оружием, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители пресекли конфликт между двумя мужчинами на Пятницкой улице – 25-летний москвич и 27-летний приезжий поссорились в баре. Поводом послужила личная неприязнь.

Конфликт продолжился на улице. В какой-то момент один из мужчин достал перочинный нож, а другой – сигнальный пистолет. Дебоширы использовали нецензурную лексику, мешали прохожим и вели себя вызывающе.

Во время задержания мужчины оказали сопротивление, пытались вырываться и хватали стражей порядка за форму, а также продолжали ругаться. У них изъяли свето-шумовой пистолет, патрон и нож.

В результате суд признал их виновными по административной статье "Мелкое хулиганство", им назначили 15 суток административного ареста каждому.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который "разгонял демонов" топором. По внешним признакам 46-летний местный житель находился в состоянии опьянения. Своими действиями он подвергал опасности жизни и здоровье окружающих.

