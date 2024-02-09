Для прогулок, спорта и отдыха: как меняются набережные в Москве

В 2024 году в Москве благоустроят Кадашевскую набережную, территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов и укрепят берега возле стадиона "Спартак". Здесь, как и на других уже приведенных в порядок прибрежных пространствах, можно будет с комфортом гулять, отдыхать и заниматься спортом. Как меняются набережные столицы – читайте в материале Москвы 24.



Активное благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице активно продолжаются работы по преображению пространств у Москвы-реки. В этом году, по словам Сергея Собянина, благоустроят прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов, а также Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Кроме того, специалисты укрепят берега рядом со стадионом "Спартак".





Сергей Собянин мэр Москвы С 2010 года благоустроили 68 километров вдоль 42 набережных города, работы проводили в том числе на Воробьевской набережной и Аллее Славы на Воробьевых горах.

Помимо этого, в 2023 году привели в порядок территорию вдоль Южного речного вокзала и Пресненскую набережную недалеко от делового центра "Москва-Сити". В благоустроенных локациях можно прогуляться, отдохнуть с видом на реку или же заняться спортом.



Воробьевы горы и Южный речной вокзал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2023 году новое дыхание подарили любимому месту отдыха москвичей и гостей города – Воробьевской набережной. Например, заменили покрытие дорожек на гранитное и установили больше лавочек. Но самое главное – маршрут вдоль заказника "Воробьевы горы" после проведения работ стал длиннее почти на три километра.

Для занятий спортом оборудовали беговую дорожку с пружинящим покрытием и новую велотрассу. Наблюдать за жизнью вокруг отдыхающие могут с обновленной небольшой смотровой площадки на крыше одного из сооружений причала. Кроме того, появилась Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. Это новый парадный вход на на Воробьевы горы. Благодаря нему по пути от эскалаторной галереи до смотровой площадки и горнолыжного комплекса можно узнать о разных зимних олимпийских видах спорта, их истории и многом другом.

Поменяла облик и территория возле Южного речного вокзала. Теперь пассажиры могут с комфортом ждать свой рейс, гуляя по набережной или же отдыхая на лавочках, дизайн которых перекликается с архитектурой установленных здесь павильонов. Рядом с вокзалом создали зону для отдыха. Ее украшают кустарники, деревья и цветники. Пешеходную зону вымостили гранитной плиткой, а к зданию вокзала сделали удобные подъезды. Предусмотрели также парковки для самокатов и велосипедов.



Набережная Марка Шагала и Канал имени Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одним из знаковых объектов благоустройства в 2023 году также стала набережная Марка Шагала. Здесь завершили второй этап работ от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. Таким образом, в общей сложности еще удобнее для горожан стали 1,2 километра береговой линии. Специалисты укрепили берег реки. Кроме того, оборудовали лестничный спуск на набережную, создали дорожки для прогулок и установили вдоль лавочки.

Для детей появились игровые площадки, на которых есть качели разных видов, горки и лазалки. Для любителей спорта тоже создали всю необходимую инфраструктуру. В частности, воркаут-зоны, велосипедные и беговые дорожки. В 2024 году планируется приступить к третьему этапу благоустройства набережной.

В 2022 году завершили работы по приведению в порядок набережной Канала имени Москвы и прилегающей территории от Ленинградского шоссе до МКАД. Общая площадь составила порядка 14 гектаров. На территории обустроили велосипедную дорожку в три километра, создали маршруты для прогулок, а также оборудовали спуск к набережной для маломобильных горожан. Кроме того, появилась детская площадка и спортивный кластер. Последний включает зоны для игры в футбол, волейбол, настольный теннис и занятий воркаутом.

Вместе с тем организовали восемь пикниковых точек. Также была открыта смотровая площадка с качелями. Здесь же можно проводить районные и городские праздники – для этого построили амфитеатр. Неподалеку от него разбили скейт-парк.

