160 лет живому музею: топ-5 интересных фактов о Московском зоопарке

Московский зоопарк 12 февраля празднует свое 160-летие. В честь круглой даты для гостей подготовили широкую развлекательную программу с экскурсиями, лекциями и другими интересными вариантами досуга. За историю длиной почти в два столетия зоосад поставил немало рекордов и приютил большое количество животных с необычной биографией. Рассказываем про самые интересные факты из жизни столичного зоопарка.
Почти два века вместе
Зоопарк в столице был открыт в 1864 году и считается одним из старейших в Европе. На момент создания здесь находились порядка 300 животных. Сегодня же зоосад стал прибежищем для 8 000 обитателей. Специально к своему 160-летию зоопарк подготовил программу, принять участие в которой можно в феврале и в марте.
Для детей и родителей по субботам организуют цикл встреч, которые посвящены обитающим в зоопарке животным. Лекции будут проводить ученые 17 и 24 февраля, а также 2 и 9 марта дважды в день. Например, гости узнают об особенностях жизни оленей, изучат фауну Южной Америки и не только. Кроме того, 17 и 18 февраля москвичей ждут на экскурсии "Зоопарк вчера, сегодня, завтра", где расскажут об истории московского зоосада. Также посетителей приглашают на две выставки.
Неслучайный символ
Сегодня символом Московского зоопарка является манул. Зоосад вернул редкую дикую кошку в этом качестве в честь своего 155-летнего юбилея в 2019 году. Выбор на животное пал неслучайно. Впервые в мире именно столичному зоосаду удалось добиться регулярного размножения манула. У экспертов получилось подобрать для этого оптимальные условия. Соответствующий опыт впоследствии помог множеству специалистов, в том числе зарубежных.
С 1975 года по московской линии манулов было выведено свыше 140 котят. Дикая кошка занесена и в Международную Красную книгу, и в Красную книгу России. С 1987 года манул являлся символом столичного зоопарка, но во время реконструкции в 2013–2014 годах его заменили.
Полторы тысячи новорожденных
Минувший год для столичного зоосада стал уникальным в связи с рождением панды Катюши. Такое прибавление в России случилось впервые. Помимо малышки черно-белых медведей, в зоопарке в 2023 году появились на свет еще 1,5 тысячи детенышей разных животных.
Например, сразу на два птенца разрослось семейство пингвинов Гумбольдта. Кроме того, впервые в зоосаде вылупился детеныш редкой краснокнижной лучистой черепахи (этот вид находится на грани исчезновения).
Также пять детенышей родились у капибар Малой и Кузьмы, еще два – в семействе кошачьих лемуров. Вместе с тем пополнение случилось у черных лебедей, краснокнижных кустарниковых собак, сычуаньских такинов и других обитателей зоосада.
Жираф-долгожитель
Почтенным жителем зоопарка является жираф по кличке Самсон Гамлетович Ленинградов, которого привезли из Петербурга в Москву в возрасте трех лет. Многие горожане помнят его еще со времен своего детства. В прошлом году пятнистый обитатель зоосада отпраздновал 30-летие. При этом жирафы, обитающие в дикой природе, редко доживают даже до 25 лет.
По словам сотрудников, Самсон всегда был рад посетителям и ему важно общение с ними. Из лакомств долгожитель любит ивовые листья. При этом москвичам напоминают, что подкармливать жирафа не следует.
Беспрестанная работа
Московский зоопарк не прекращал свою работу в годы Великой Отечественной войны. Однако и сотрудникам, и животным приходилось непросто. С началом боевых действий многих обитателей эвакуировали на Урал. При этом часть "постояльцев" не удалось перевезти. Среди оставшихся в зоосаде в том числе были слоны: самка Джиндау и самец Шанго.
Когда произошел один из первых налетов вражеской авиации на Москву, в зоосаде загорелся слоновник. Животные выбрались из пламени и набирали воду в хоботы изо рвов, а затем поливали ей себя. По словам свидетелей, у одного из слонов даже получилось потушить упавшую на территорию зажигательную бомбу.
Аллигатор-ветеран
Столичный зоопарк на 74 года стал прибежищем для миссисипского аллигатора Сатурна. Этот "постоялец" зоосада прославился своей необычной биографией. В общей сложности хищник прожил свыше 80 лет и умер от старости в 2020 году. Это при том, что представителям данного вида в дикой природе отведено не более 30–50 лет.
Известно, что сам аллигатор-долгожитель родился в Америке примерно в 1936 году. Затем его доставили в зоопарк в Берлине. Однако осенью 1943 года после бомбардировки животное сбежало. По прошествии трех лет хищника обнаружили британские солдаты и передали его Советскому Союзу.
По словам сотрудников столичного зоосада, Сатурн запоминал тех, кто за ним ухаживал, и обожал массаж щеткой. При этом хищник мог продемонстрировать характер, если ему было что-то не по душе. Например, разгрызть бетонные декорации или стальные хваталки для подачи еды.
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