160 лет живому музею: топ-5 интересных фактов о Московском зоопарке

Московский зоопарк 12 февраля празднует свое 160-летие. В честь круглой даты для гостей подготовили широкую развлекательную программу с экскурсиями, лекциями и другими интересными вариантами досуга. За историю длиной почти в два столетия зоосад поставил немало рекордов и приютил большое количество животных с необычной биографией. Рассказываем про самые интересные факты из жизни столичного зоопарка.



Почти два века вместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Зоопарк в столице был открыт в 1864 году и считается одним из старейших в Европе. На момент создания здесь находились порядка 300 животных. Сегодня же зоосад стал прибежищем для 8 000 обитателей. Специально к своему 160-летию зоопарк подготовил программу, принять участие в которой можно в феврале и в марте.





Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка Мы приглашаем взрослых и детей отметить с нами юбилей зоосада и познакомиться с его уникальной историей, а также узнать интересные факты о представителях фауны, живущих на его территории.

Для детей и родителей по субботам организуют цикл встреч, которые посвящены обитающим в зоопарке животным. Лекции будут проводить ученые 17 и 24 февраля, а также 2 и 9 марта дважды в день. Например, гости узнают об особенностях жизни оленей, изучат фауну Южной Америки и не только. Кроме того, 17 и 18 февраля москвичей ждут на экскурсии "Зоопарк вчера, сегодня, завтра", где расскажут об истории московского зоосада. Также посетителей приглашают на две выставки.



Неслучайный символ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сегодня символом Московского зоопарка является манул. Зоосад вернул редкую дикую кошку в этом качестве в честь своего 155-летнего юбилея в 2019 году. Выбор на животное пал неслучайно. Впервые в мире именно столичному зоосаду удалось добиться регулярного размножения манула. У экспертов получилось подобрать для этого оптимальные условия. Соответствующий опыт впоследствии помог множеству специалистов, в том числе зарубежных.

С 1975 года по московской линии манулов было выведено свыше 140 котят. Дикая кошка занесена и в Международную Красную книгу, и в Красную книгу России. С 1987 года манул являлся символом столичного зоопарка, но во время реконструкции в 2013–2014 годах его заменили.



Полторы тысячи новорожденных

Минувший год для столичного зоосада стал уникальным в связи с рождением панды Катюши. Такое прибавление в России случилось впервые. Помимо малышки черно-белых медведей, в зоопарке в 2023 году появились на свет еще 1,5 тысячи детенышей разных животных.

Например, сразу на два птенца разрослось семейство пингвинов Гумбольдта. Кроме того, впервые в зоосаде вылупился детеныш редкой краснокнижной лучистой черепахи (этот вид находится на грани исчезновения).

Также пять детенышей родились у капибар Малой и Кузьмы, еще два – в семействе кошачьих лемуров. Вместе с тем пополнение случилось у черных лебедей, краснокнижных кустарниковых собак, сычуаньских такинов и других обитателей зоосада.



Жираф-долгожитель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почтенным жителем зоопарка является жираф по кличке Самсон Гамлетович Ленинградов, которого привезли из Петербурга в Москву в возрасте трех лет. Многие горожане помнят его еще со времен своего детства. В прошлом году пятнистый обитатель зоосада отпраздновал 30-летие. При этом жирафы, обитающие в дикой природе, редко доживают даже до 25 лет.

По словам сотрудников, Самсон всегда был рад посетителям и ему важно общение с ними. Из лакомств долгожитель любит ивовые листья. При этом москвичам напоминают, что подкармливать жирафа не следует.



Беспрестанная работа

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Московский зоопарк не прекращал свою работу в годы Великой Отечественной войны. Однако и сотрудникам, и животным приходилось непросто. С началом боевых действий многих обитателей эвакуировали на Урал. При этом часть "постояльцев" не удалось перевезти. Среди оставшихся в зоосаде в том числе были слоны: самка Джиндау и самец Шанго.

Когда произошел один из первых налетов вражеской авиации на Москву, в зоосаде загорелся слоновник. Животные выбрались из пламени и набирали воду в хоботы изо рвов, а затем поливали ей себя. По словам свидетелей, у одного из слонов даже получилось потушить упавшую на территорию зажигательную бомбу.



Аллигатор-ветеран

Столичный зоопарк на 74 года стал прибежищем для миссисипского аллигатора Сатурна. Этот "постоялец" зоосада прославился своей необычной биографией. В общей сложности хищник прожил свыше 80 лет и умер от старости в 2020 году. Это при том, что представителям данного вида в дикой природе отведено не более 30–50 лет.

Известно, что сам аллигатор-долгожитель родился в Америке примерно в 1936 году. Затем его доставили в зоопарк в Берлине. Однако осенью 1943 года после бомбардировки животное сбежало. По прошествии трех лет хищника обнаружили британские солдаты и передали его Советскому Союзу.

По словам сотрудников столичного зоосада, Сатурн запоминал тех, кто за ним ухаживал, и обожал массаж щеткой. При этом хищник мог продемонстрировать характер, если ему было что-то не по душе. Например, разгрызть бетонные декорации или стальные хваталки для подачи еды.

