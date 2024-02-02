Синоптики рассказали, можно ли верить предсказаниям о ранней весне в День сурка

В США и Канаде по традиции ежегодно 2 февраля празднуют День сурка. В эту дату принято наблюдать за поведением грызунов. Считается, что они способны предсказать, как скоро придет весна. Свой прогноз на этот год уже сделал не только американский сурок Фил, но и его российские коллеги. Рассказываем подробности и выясняем, можно ли доверять чутью животных.



Разошлись в прогнозах

Фото: AP Photo/Barry Reeger

Американский сурок-метеоролог по кличке Фил, проживающий в городе Панксатони штата Пенсильвания, в свой профессиональный праздник, 2 февраля, сделал прогноз на предстоящий весенний сезон. В этом году животное не увидело собственную тень. Таким образом, согласно поверью, весна ожидается ранней. Для американского сурка это предсказание стало 138-м по счету. Считается, что Фил ежегодно летом пьет волшебный эликсир, благодаря чему еще на семь лет продлевает себе продолжительность жизни. По данным американских СМИ, прогнозы сурка сбывались только в 39% случаев.



По легенде, в День сурка, 2 февраля, необходимо наблюдать за тем, как животное покидает нору. Если погода выдалась пасмурная и грызун, не увидев своей тени, покинет убежище, значит, весна будет ранняя. Однако может сложиться и противоположная ситуация. Если день солнечный и животное, испугавшись собственной тени, прячется обратно в нору, то ожидается еще шесть недель зимы.



В России сурки несколько разошлись в показаниях. Животные из Московского зоопарка по традиции проспали свой праздник. "Наши сурки всегда спят в это время. Во-первых, у нас еще совсем зима. Во-вторых, у нас другой вид сурков, не как в Америке или Канаде", – сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

При этом в Тульском областном экзотариуме местный сурок-метеоролог по имени Сергей спрогнозировал наступление ранней весны.





Елена Курлыкова завотделом развития Тульского экзотариума Мы делаем немножко не так, как в американской традиции. Мы по-другому смотрим. Ставим ему кормушку, и если он выходит бодренько, весело к кормушке, значит, весна будет ранней. Если он вышел, вернулся, снова вышел – лениво, сонно себя ведет, значит, и весна будет нескоро, такая, знаете, то зима, то весна, то зима, то весна.

По словам Курлыковой, 2 февраля Сергей с аппетитом позавтракал и был весьма бодр. Она уточнила, что животное на протяжении пяти лет ни разу не ошиблось с предсказаниями.



Можно ли верить?

Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Животные не всегда дают точные прогнозы на весну. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" У нас в марте бывает раннее пробуждение медведей, ежей из спячки, что может быть предвестником ранней весны. Но иногда и они ошибаются. Животные просыпаются, а потом наступают холода.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью с Москвой 24 отметил, что даже синоптики не могут дать точного прогноза на столь длительный срок.

"Когда выпускаются прогнозы на краткие сроки, скажем на 3–7 суток, то здесь очень четко формулируется трансформация воздушных процессов, всевозможные физические факторы. Физико-математические законы описывают динамику атмосферы и, соответственно, погоду. Поэтому прогноз наиболее точный. Данные на долгие сроки только вероятностные, потому что у атмосферы есть случайные процессы, которые непредсказуемы. Я не думаю, что звери чувствуют эти случайные процессы", – подчеркнул специалист.



Когда весна?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сегодня у синоптиков нет точных данных о том, когда именно в этом году в Москве наступит весна. Но по средним многолетним значениям она обычно приходит в столицу в середине марта. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

"По средним многолетним данным, устойчивый переход через ноль градусов в сторону положительных значений в столице происходит где-то 15 марта. Снежный покров обычно сходит у нас с 25 по 30 марта, иногда задерживается до 4 апреля. Говорить о точных сроках прихода весны в этом году пока рано, точного прогноза еще нет", – пояснил эксперт.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет февральская погода в столице. По словам синоптика, температура в последнем месяце зимы ожидается на 3–4 градуса выше нормы по климату.

