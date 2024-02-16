16 февраля, 22:15Новости
Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1
Москва выполнит все поручения президента РФ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга и примет участие в финансировании проекта. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Стали известны основные параметры строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Основная схема согласована: точкой отправления станет Ленинградский вокзал.
Когда этот проект реализуют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.