15 февраля, 18:15Технологии
Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн
Данные электронных карт доступны онлайн как врачам, там и пациентам. Москвичи могут в том числе посмотреть информацию, которая касается госпитализации.
Раньше узнать о назначениях, исследованиях и их результатах можно было только у лечащего врача. Теперь же пациент в режиме реального времени видит план лечения с назначениями в своей электронной медкарте.
Получить доступ к медицинской электронной карте можно на портале mos.ru, а также в приложении "ЕМИАС.Инфо". Пациенты могут поделиться данными из медкарты с родственниками или другими специалистами.
В ЕМИАС создано около 22 миллионов электронных медицинских карт. Все взрослые и детские поликлиники в столице работают с картами исключительно в цифровом формате.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.