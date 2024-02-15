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Новости

15 февраля, 18:15

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Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

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Данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

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Данные электронных карт доступны онлайн как врачам, там и пациентам. Москвичи могут в том числе посмотреть информацию, которая касается госпитализации.

Раньше узнать о назначениях, исследованиях и их результатах можно было только у лечащего врача. Теперь же пациент в режиме реального времени видит план лечения с назначениями в своей электронной медкарте.

Получить доступ к медицинской электронной карте можно на портале mos.ru, а также в приложении "ЕМИАС.Инфо". Пациенты могут поделиться данными из медкарты с родственниками или другими специалистами.

В ЕМИАС создано около 22 миллионов электронных медицинских карт. Все взрослые и детские поликлиники в столице работают с картами исключительно в цифровом формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинатехнологиигородвидеоЕкатерина Фоменко
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