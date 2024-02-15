Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

Данные электронных карт доступны онлайн как врачам, там и пациентам. Москвичи могут в том числе посмотреть информацию, которая касается госпитализации.

Раньше узнать о назначениях, исследованиях и их результатах можно было только у лечащего врача. Теперь же пациент в режиме реального времени видит план лечения с назначениями в своей электронной медкарте.



Получить доступ к медицинской электронной карте можно на портале mos.ru, а также в приложении "ЕМИАС.Инфо". Пациенты могут поделиться данными из медкарты с родственниками или другими специалистами.

В ЕМИАС создано около 22 миллионов электронных медицинских карт. Все взрослые и детские поликлиники в столице работают с картами исключительно в цифровом формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.