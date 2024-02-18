Доля финансово грамотных людей в России выросла до 72% – Минфин

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Доля россиян, обладающих базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, за шесть лет выросла до 72%. Об этом сообщается на сайте Минфина России со ссылкой на заявление замминистра финансов Павла Кадочникова.

Как отметил замминистра, сегодня почти половина россиян откладывает средства на случай непредвиденных расходов. По словам Кадочникова, доля людей, которые имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности и обладают базовыми знаниями в этой сфере выросла до 72%.

"Внимание к вопросам повышения финансовой грамотности в России стали уделять всего несколько лет назад, и за шесть лет целенаправленной работы заметен эффект взаимодействия государственных и общественных институтов", – заявил замминистра.

Также Кадочников отметил, что большая часть финансовых операций совершается на смартфоне, что предполагает рост финансовой грамотности у населения. По словам министра, нынешние знания необходимо превратить в практические навыки.

Ранее стало известно, что москвичи пожилого возраста смогут пройти курсы по финансовой грамотности. Участникам расскажут о банковских продуктах, планировании бюджета, защите прав потребителей и операциях с имуществом.