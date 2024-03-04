ВДНХ подготовила праздничную программу и подарки для москвичек в честь 8 марта

В течение трех праздничных дней на ВДНХ пройдет множество развлекательных мероприятий. Посетительницам выставки будут дарить подарки и цветы, а также пригласят на спектакли, экскурсии, мастер-классы и лекции.

Так, на обзорной экскурсии "Женские образы ВДНХ" гости смогут узнать об истории скульптур, украшающих фасады зданий выставки и фонтана "Дружба народов". А в павильоне "Нефть" расскажут о женщинах-химиках, геологах и руководителях предприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.