Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 12:00

Город

ВДНХ подготовила праздничную программу и подарки для москвичек в честь 8 марта

ВДНХ подготовила праздничную программу и подарки для москвичек в честь 8 марта

Снегоплавильные пункты помогают ускорить очистку московских улиц от сугробов

ЦОДД разработал более 2,5 тыс проектов по улучшению движения в Москве за 5 лет

"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 1

Парк Горького и "Сокольники" вошли в число любимых мест зимнего отдыха москвичей

Восьмой корпус Боткинской больницы начали ремонтировать

Москвичам рассказали о культурной программе столицы на 4 марта

Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 4 марта

Москвичам рассказали, как бизнес помогает развиваться столичным паркам

Исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

В течение трех праздничных дней на ВДНХ пройдет множество развлекательных мероприятий. Посетительницам выставки будут дарить подарки и цветы, а также пригласят на спектакли, экскурсии, мастер-классы и лекции.

Так, на обзорной экскурсии "Женские образы ВДНХ" гости смогут узнать об истории скульптур, украшающих фасады зданий выставки и фонтана "Дружба народов". А в павильоне "Нефть" расскажут о женщинах-химиках, геологах и руководителях предприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика