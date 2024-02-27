В столице начался новый сезон финансовых кинолекториев

Фото: пресс-служба "Москино"

Новый сезон финансовых кинолекториев начался в кинотеатре "Салют" при поддержке столичного департамента финансов и сети кинотеатров "Москино".

Благодаря кинолекторию жители и гости столицы могут повысить уровень своих знаний в области финансов с помощью просмотра фильмов и лекций экспертов. После этого зрители могут обсудить поведение героев и разобрать ситуации, связанные с личным бюджетом. В новом сезоне проекта москвичи узнают, как эффективно управлять сбережениями, бороться с мошенниками и почему выгодно быть самозанятым.

В рамках первого дня проекта зрителям показывали комедию "Жмот", которая продемонстрировала гипертрофированное стремление к экономии, переходящее в жадность. После кинокартины эксперты центра финансовой грамотности Москвы объяснили, как найти середину между скупостью и расточительностью. Затем москвичам дали рекомендации на тему того, как управлять собственными доходами и расходами, а также советы по хранению сбережений.

На сайте мэра и правительства Москвы отметили, что первое мероприятие посетили зрители разных возрастов – от студентов до пенсионеров. Участники выделили удобство формата проекта, который позволяет совмещать приятный досуг с получением новых знаний.

Кинопоказы будут организовывать ежеквартально. В этом году проект затронет темы планирования семейного и личного бюджетов, сохранения сбережений, финансовой психологии, прав и обязанностей потребителя, противодействия мошенничеству, инвестирования, страхования и предпринимательства.

За информацией о следующих кинолекциях и других проектах можно следить в телеграм-канале "Открытый бюджет Москвы".

Ранее кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев предупредил пенсионеров не вкладывать сбережения в инструменты, которые обещают быстрый и высокий доход, поскольку это может быть финансовая пирамида. Пожилым людям, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше воспользоваться банковским вкладом или рынком ценных бумаг, уточнил он.



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