Выставка цветов и забег в парке: чем заняться в первые выходные весны в Москве

С 2 по 3 марта в Москве пройдет множество мероприятий, посвященных в том числе приходу весны. Рассказываем, чем заняться, чтобы почувствовать атмосферу приближающегося тепла и попрощаться с зимой.

Полюбоваться тюльпанами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 2 по 17 марта в "Аптекарском огороде" пройдет традиционная выставка "Репетиция весны". Зрители увидят 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, лилий, гиацинтов, магнолий, а также вишню, сакуру и другие цветы, которые распустятся раньше, чем в природе.

В центре внимания будут тюльпаны. Организаторы представят новые и наиболее необычные сорта этих цветов с разнообразной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие – яблоками. Некоторые из них похожи на пионы, розы, лилии и кувшинки.

Развлечься в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музыкальном салоне Парка Горького 2 марта в 16:00 пройдет психологическая лекция "Как найти себя" (необходима предварительная регистрация на сайте). А в парке Дружбы 2 марта в 15:00 начнется кинопоказ документальных фильмов "Живая вода". Зрители увидят места в России, где из-под земли бьют целебные источники: Камчатка, Саянские горы, Кавказ (вход также по предварительной регистрации).

В тире на территории аттракционов в Лианозовском парке 3 марта в 10:00 пройдет спортивный мастер-класс "Мишень", а также турнир на меткость и точность (здесь тоже нужно зарегистрироваться для участия на сайте парка).

А Измайловский 2 марта в 18:00 приглашает в павильон "Арт-парк" на торжественное открытие выставки "Время красоты", где будет представлено более 60 работ современных художников, изобразивших цветы: тюльпаны, пионы, ирисы, лилии (вход свободный).

На территории "Ангарских прудов" 2 марта в 08:45 пройдет традиционный субботний марафон проекта "Бег в парке". Каждые выходные люди разного возраста преодолевают здесь пять километров. Точка сбора – у лодочной станции большого пруда, участие бесплатное.

Сходить в театр

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Российском академическом молодежном театре 3 марта в 19:00 пройдет спектакль "Душа моя Павел". Эта история про 17-летнего юношу Павла Непомилуева, который приезжает в Москву из закрытого города и чудом становится студентом филфака МГУ. Во время традиционного выезда "на картошку" молодому человеку предстоит отстоять свои убеждения и навсегда попрощаться с мечтами об идеальном устройстве жизни и советской действительности.

Театр Гоголя 2 марта в 19:00 приглашает на постановку "Девять" по сценарию режиссера Михаила Ромма. Это история про двух физиков-ядерщиков, которые влюблены в одну девушку и работают над важным экспериментом. И один из них готов рискнуть жизнью ради науки.

3 марта в 19:00 в том же театре пройдет спектакль "Призраки Марса" по мотивам рассказов Рэя Бредбери. В центре истории – группа астронавтов, которые впервые высаживаются на Марс. Они ждут встречи с другой цивилизацией, а в итоге сталкиваются с тем, к чему совсем не готовы.

А Открытое театральное пространство "Арт-платформа" 2 марта в 20:00 и 3-го в 18:00 приглашает на танцевальную постановку "Четыре человека с разным мнением по поводу всего". По замыслу авторов, зрителей ждет спектакль-абсурд в минималистичном стиле с множеством сторон и смыслов, а все действие здесь завязано на хореографических реакциях и репликах героев.

Познакомиться с активным долголетием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Во всех центрах московского долголетия 1 марта пройдет масштабная программа, во время которой горожане старшего поколения смогут познакомиться с занятиями проекта и записаться в группу. Во всех учреждениях запланировано единое расписание, которое будет состоять из трех блоков: спорт, образование, творчество.

В 10:00 до 12:00 пройдут занятия по йоге, оздоровительной гимнастике, зумбе и не только;

пройдут занятия по йоге, оздоровительной гимнастике, зумбе и не только; С 12:00 до 14:00 москвичей ждет образовательная программа: лекции и мастер-классы по психологии, искусству, финансовой грамотности, истории, краеведению, иностранным языкам, а также ЗОЖ;

москвичей ждет образовательная программа: лекции и мастер-классы по психологии, искусству, финансовой грамотности, истории, краеведению, иностранным языкам, а также ЗОЖ; Творческие мастер-классы по вязанию, танцам, рукоделию пройдут с 14:00 до 16:00 .

Расписание всех активностей можно уточнить по телефону +7 (495) 870-44-44.

Посетить библиотеки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные библиотеки и дома культуры в начале марта проведут множество мероприятий, связанных с весной. Например, 1 марта в 12:30 в библиотеке № 248 пройдет программа для детей "Весна идет – весне дорогу!". Сначала ребятам расскажут о традициях и приметах после зимы, перелетных птицах, а затем состоится мастер-класс по созданию весенней открытки (участие бесплатное).

В библиотеке № 70 имени Паустовского 2 марта в 14:00 пройдет открытие выставки "Времена года". Зрители увидят пейзажи, цветы, натюрморты, авторские украшения из керамики, натуральных камней и бисера (вход тоже свободный).

Дом культуры "Стимул" 2 марта в 11:00 организует концерт "Соната весны" юных пианистов коллектива "Фортепианная игра". Музыканты исполнят произведения разных жанров и эпох, русских и зарубежных композиторов, популярные инструментальные мелодии и фольклор (участие бесплатное).