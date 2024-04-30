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30 апреля, 09:30

Политика

Российские военные эвакуировали подбитый в районе Бердычей танк Abrams

Российские военные эвакуировали подбитый в районе Бердычей танк Abrams

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Российские войска захватили Бердычи на авдеевском направлении

В районе Бердычей на авдеевском направлении военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны СВО подбитый американский танк Abrams, стоявший на вооружении ВСУ. Трофей можно будет увидеть на выставке на Поклонной горе.

Между тем российские бойцы установили флаг на доме в северной окраине Работина. Большая часть поселка перешла под контроль ВС РФ.

Подробности об этих и других событиях в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

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