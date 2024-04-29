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29 апреля, 08:45

Политика

ВС РФ эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения войсковой группировки "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) эвакуировали с авдеевского направления первый американский танк М1 Abrams. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

На приведенном журналистами фрагменте видео видно, как российские военные тянут американский танк, у которого отсутствуют гусеницы.

Как заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, скорое все желающие смогут увидеть Abrams на выставке, которая пройдет на Поклонной горе в Москве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал блестящей идеей выставку трофейной западной техники, которую подбили ВС РФ в ходе СВО на Украине. На ней также можно будет увидеть БМП Bradley и танки Leopard. Экспозиция откроется 1 мая и продлится весь месяц.

Два танка пополнят экспозицию трофейной западной техники в Москве

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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