29 апреля, 08:45Политика
ВС РФ эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения войсковой группировки "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) эвакуировали с авдеевского направления первый американский танк М1 Abrams. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.
На приведенном журналистами фрагменте видео видно, как российские военные тянут американский танк, у которого отсутствуют гусеницы.
Как заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, скорое все желающие смогут увидеть Abrams на выставке, которая пройдет на Поклонной горе в Москве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал блестящей идеей выставку трофейной западной техники, которую подбили ВС РФ в ходе СВО на Украине. На ней также можно будет увидеть БМП Bradley и танки Leopard. Экспозиция откроется 1 мая и продлится весь месяц.
Два танка пополнят экспозицию трофейной западной техники в Москве