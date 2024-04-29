Маск назвал безумием переговоры Украины с США о поддержке на 10 лет

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Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины, которое должно обеспечить Киев поддержкой на протяжении последующих 10 лет.

"Это безумие. Вечная война", – прокомментировал Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США обсуждают объемы различной помощи для страны на следующие 10 лет. По словам лидера страны, в соглашение могут войти как финансовая и политическая поддержка, так и военная. В частности – совместное производство оружия.

