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29 апреля, 11:11

Политика

Маск назвал безумием переговоры Украины с США о поддержке на 10 лет

Фото: ТАСС/АР/Czarek Sokolowski

Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины, которое должно обеспечить Киев поддержкой на протяжении последующих 10 лет.

"Это безумие. Вечная война", – прокомментировал Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США обсуждают объемы различной помощи для страны на следующие 10 лет. По словам лидера страны, в соглашение могут войти как финансовая и политическая поддержка, так и военная. В частности – совместное производство оружия.

Мария Захарова высказалась о решении США выделить финансовую помощь Украине

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