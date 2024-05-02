Военный рассказал, какую трофейную технику из зоны СВО разместили на Поклонной горе

С 1 мая москвичи и гости столицы могут увидеть трофейную технику на Поклонной горе. Там представлены танки Abrams, Leopard 2, германская БМП Marder и другие боевые машины. Всего на выставке насчитывается более 30 образцов производства 12 стран.

Экспозицию разделили на несколько тематических зон. В шатре можно увидеть противотанковые ракетные комплексы западного образца, беспилотники, средства связи и снаряжение украинских боевиков.

Военные поделились, как армия РФ заполучили зарубежное вооружение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.