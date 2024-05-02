Дептранс напомнил о перекрытиях в центре и на юго-востоке Москвы 2 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В четверг, 2 мая, на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Рекомендуем для поездок по центру выбирать метро", – говорится в сообщении.

С 16:30 до 19:00 движение автотранспорта будет недоступно на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. С 17:30 и до окончания мероприятия ограничения начнут действовать на нескольких центральных улицах и набережных.

C 22:30 и до окончания мероприятия водители не смогут проехать на личном транспорте по участкам Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. С 23:30 и до окончания мероприятия движения не будет на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта.



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В районе Таганской площади с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая организуют двустороннее движение.

С 1 по 9 мая на указанных участках запрещена парковка.

С 06:00 до 16:00 5, 12 и 14 мая в столице также ограничат движение на ряде улиц. Это будет сделано для обеспечения транспортного обслуживания кладбищ. Москвичей призвали заранее планировать маршруты и обращать внимание на знаки.

